Roma Primavera ko al Tre Fontane con il Parma | emiliani a -1

La Roma Primavera ha subito una sconfitta in casa contro il Parma nel match di oggi al Tre Fontane. I giallorossi di Guidi sono stati battuti in un incontro importante e ora il Parma, che si trova in seconda posizione, si avvicina alla vetta della classifica. La partita ha visto i padroni di casa perdere terreno rispetto ai rivali e il distacco tra le due squadre si riduce a una sola lunghezza.

I giallorossi di Guidi cadono tra le mura casalinghe nel big match di giornata e permettono al Parma, secondo in classifica, di accorciare ad una sola lunghezza dalla vetta, ancora occupata dalla Roma. Perde anche la Fiorentina che aveva la possibilità di salire al primo posto: ora la classifica è cortissima, sono quattro squadre in quattro punti. Campionato e Coppa: il Parma quest'anno è un tabù. Parma-Roma è stata la partita inaugurale di questo campionato Primavera: alla 1^ giornata finì 2-2, grazie alla rete di Cardinali che pareggiò per gli emiliani al 91?. Sempre per mano del Parma la Roma è stata eliminata dalla Coppa Italia Primavera: al Tre Fontane Balduzzi segna il gol del vantaggio a due minuti dal termine dell'incontro e trascina i suoi in semifinale contro la Juventus.

