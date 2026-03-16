Il Lecco non sa segnare | altro pareggio al Rigamonti Ceppi

Il Lecco ottiene un altro pareggio in casa contro il Novara, senza riuscire a segnare. La squadra blucelesta non vince tra le mura del Rigamonti Ceppi e rimane a secco di gol anche in questa occasione. La partita termina senza reti, confermando la difficoltà dei padroni di casa a trovare la via del gol in questa stagione.

Nel primo tempo la squadra gioca bene e riesce a costruire occasioni da gol, nella ripresa senza il rientrante Sipos i blucelesti tornano a far fatica in zona offensiva. E un buon Novara strappa il pari Il Lecco continua a non vincere fra le mura amiche del Rigamonti Ceppi. Anche con il Novara i blucelesti mancano il successo e si devono accontentare di un match senza gol. La notizia è il rientro di Sipos dal primo minuto, in coppia con Konaté e Duca alle loro spalle. Gran partenza del Novara che dopo un minuto gran destro di Morosini dai diciotto metri, traversa. La grande occasione per il Lecco al 6', bella palla di Duca in verticale per Urso che tira sulla figura del portiere, sul rimpallo poco freddo lo stesso Duca che aspetta troppo e si fa parare la conclusione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Antivigilia di Lecco-Novara allo stadio Rigamonti-Ceppi: a presentare il match è, come sempre, mister Federico Valente @benedettapanzeri • • • #calcio #calciolecco #seriec #blucelesti #LCNSport facebook