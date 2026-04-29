Dal 30 aprile al 6 maggio, i cinema di Sanremo presenteranno una settimana dedicata al cinema con una selezione di grandi classici e proiezioni pensate per il pubblico di tutte le età. L’iniziativa prevede una serie di appuntamenti che coinvolgono diverse sale della città, offrendo un'opportunità di visione variegata e accessibile. La programmazione si concentra su film storici e eventi speciali, con l’obiettivo di coinvolgere gli amanti del cinema locale.

? Cosa sapere Dal 30 aprile al 6 maggio i cinema di Sanremo propongono una programmazione variegata.. Le sale Ariston, Ritz e Michael offrono titoli classici e animazione con tariffe agevolate.. Dal 30 aprile al 6 maggio i cinema di Sanremo propongono una programmazione variegata che spazia tra grandi classici, film d’animazione e rassegne tematiche, coinvolgendo diverse sale della città con orari distribuiti tra il pomeriggio e la tarda serata. Camminando per le strade di Sanremo in questi giorni, si avverte l’aria di rinnovamento che investe le sale cinematografiche locali. La programmazione che sta per partire non è solo un elenco di titoli, ma un mosaico di appuntamenti che vedrà le poltrone dei vari cinema occupate da generazioni diverse, dai più piccoli ai nostalgici del grande schermo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanremo si accende di cinema: grandi classici e appuntamenti per tutti

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