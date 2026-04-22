Sanremo si accende di cinema | tra grandi classici e nuovi cult

A Sanremo, dal 23 al 29 aprile, si svolge una settimana dedicata al cinema con una varietà di spettacoli in diverse sale della città. La programmazione include grandi classici e nuovi titoli considerati cult, offrendo un’ampia scelta tra film d’autore e produzioni internazionali. La proposta copre diverse preferenze e generi, puntando a coinvolgere il pubblico locale e i visitatori. La manifestazione si svolge in più location distribuite nel centro e nelle zone circostanti.

La programmazione cinematografica di Sanremo per la settimana che va dal 23 al 29 aprile presenta un ventaglio di opzioni che spaziano dal cinema d’autore alle produzioni internazionali, con una distribuzione capillare tra le diverse sale della città. Il palinsesto vede protagonisti i cinema Ariston, Ritz, Roof (nelle sue quattro sale), Cinema Centrale e Tabarin, offrendo diverse fasce orarie e tipologie di contenuti per rispondere alle esigenze di un pubblico variegato. Un mosaico di titoli tra intrattenimento e cinema internazionale. Entrando nel dettaglio dell’offerta proposta, il cinema Ariston si concentra su Michael con proiezioni previste per le ore 16.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo si accende di cinema: tra grandi classici e nuovi cult Notizie correlate Sanremo 2026: la notte delle cover tra grandi classici, duetti internazionali e il ritorno di Bianca BaltiNotte delle cover a Sanremo 2026: i 30 Big si esibiscono con ospiti d'eccezione come Gregory Porter, Fabrizio Moro e Bianca Balti. Inediti e grandi classici ’Il cinema invisibile’Biopic inediti, cinema d’impegno civile e grandi classici nella seconda parte della rassegna ’Il cinema invisibile’ che prenderà il via domani al... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sanremo, avanzo record da 8,8 milioni: in commissione Bilancio si accende il confronto; Grandi Regate Internazionali a Sanremo 2026; Colpo di scena Rai: Sanremo torna il 2 e 9 maggio con uno show inedito. Ecco chi ci sarà; Il London Eurovision Party accende la strada verso Vienna. Colpo di scena Rai: Sanremo torna il 2 e 9 maggio con uno show inedito. Ecco chi ci saràAlla conduzione della versione italiana ci saranno Elettra Lamborghini, al debutto come telecronista, e il veterano Gabriele Corsi, alla sua sesta esperienza. A rappresentare l’Italia sarà Sal Da ... tg.la7.it Belen-De Martino nuovo capitolo: Se mi chiama a Sanremo, ci vadoBelen Rodriguez torna a parlare di Stefano De Martino, tra frecciate, confessioni tv e una possibile svolta clamorosa sul palco di Sanremo. La serata televisiva si accende quando Belen Rodriguez rompe ... msn.com I #TheKolors saranno nel cast di Sanremo 2027 di #StefanoDeMartino "Forse sì.. forse no" ...così hanno risposto ai microfoni di Radio Subasio Music Club. Riguarda il live integrale su radiosubasio.it #RadioSubasioMusicClub #RadioSubasio - facebook.com facebook Il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo si è esibito con la sua "Per sempre sì" e ha poi cantato insieme al cantautore in uno dei suoi più grandi successi. x.com