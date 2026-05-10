La prima Water Plaza della Brianza è realtà | inaugurata la piazza contro gli allagamenti
È stata inaugurata la prima Water Plaza della Brianza, una piazza progettata per raccogliere temporaneamente l’acqua in caso di nubifragi e prevenire gli allagamenti. La struttura è stata realizzata con l’obiettivo di gestire meglio le elevate portate d’acqua durante eventi meteorologici intensi. La nuova piazza si trova in una zona a rischio e si aggiunge a interventi di mitigazione già realizzati nel territorio.
Adesso è ufficiale: anche la Brianza ha la sua piazza che durante i nubifragi diventa una vasca di raccolta temporanea per evitare gli allagamenti. Nella giornata di ieri, 9 maggio, infatti nella piazza di via Vismara ad Agrate Brianza è stata inaugurata la Water Plaza, opera innovativa nata.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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È pronta la Water Plaza. Addio agli allagamentiNasce la Water Plaza, la piazza “spugna” che sfida il clima, ad Agrate il futuro è già realtà e parla il linguaggio dell’innovazione.