La prima Water Plaza della Brianza è realtà | inaugurata la piazza contro gli allagamenti

È stata inaugurata la prima Water Plaza della Brianza, una piazza progettata per raccogliere temporaneamente l’acqua in caso di nubifragi e prevenire gli allagamenti. La struttura è stata realizzata con l’obiettivo di gestire meglio le elevate portate d’acqua durante eventi meteorologici intensi. La nuova piazza si trova in una zona a rischio e si aggiunge a interventi di mitigazione già realizzati nel territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui