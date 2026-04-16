Anche la Brianza ha la sua Water Plaza | la grande agorà super green contro gli allagamenti

Nella Brianza è stata completata una nuova Water Plaza, un'area pubblica progettata per gestire le acque piovane e prevenire gli allagamenti. Il progetto, simile a iniziative già realizzate in altre città europee, si estende su un'ampia zona urbana e introduce elementi verdi e spazi aperti. La realizzazione si è conclusa di recente, portando a termine i lavori avviati alcuni mesi fa.