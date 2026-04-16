Anche la Brianza ha la sua Water Plaza | la grande agorà super green contro gli allagamenti
Nella Brianza è stata completata una nuova Water Plaza, un'area pubblica progettata per gestire le acque piovane e prevenire gli allagamenti. Il progetto, simile a iniziative già realizzate in altre città europee, si estende su un'ampia zona urbana e introduce elementi verdi e spazi aperti. La realizzazione si è conclusa di recente, portando a termine i lavori avviati alcuni mesi fa.
I lavori sono terminati. Anche la Brianza, come Rotterdam, ha la sua Water Plaza. Un progetto unico e innovativo che rivoluzione anche un angolo della città.La Water Plaza: il progetto La Water Plaza targata BrianzAcque si trova ad Agrate Brianza. Si tratta di un innovativo progetto di.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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