Chiara Ferragni e Jose Hernandez sono stati fotografati mentre trascorrevano del tempo al mare con i loro figli a Forte dei Marmi. La coppia ha scelto questa località per un fine settimana in famiglia. Le immagini mostrano i membri della famiglia intenti a godersi la giornata sulla spiaggia, con giochi e momenti di relax. Nessun altro dettaglio è stato reso noto riguardo alle attività svolte durante il soggiorno.

Chiara Ferragni e Jose Hernandez scelgono Forte dei Marmi per trascorrere un weekend di amore insieme ai figli dell'influencer. Ci sono anche Luca Argentero e Cristina Marino Un weekend all’insegna dell’amore.Chiara Ferragni e Josè Hernandezsono stati paparazzati mentre si godono ilfine settimana a Forte dei Marmi. Con loro ci sono anche i figli dell’influencer, Leone e Vittoria,cosa che confermerebbe ulteriormente la serietà del rapporto. Chiara l’aveva già presentato in famiglia, alla mamma e alle sorelle, oltre che ai suoi conoscenti. E solo lo scorso weekend il ragazzo colombiano era stato il +1 della giovane al matrimonio di due amici di lei.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Chiara Ferragni e Josè Hernandez al mare con i figli: le foto

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