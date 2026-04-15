Chiara Ferragni ricomincia con Jose Hernandez | la prima vacanza in Portogallo e le presentazioni in famiglia

Chiara Ferragni e José Hernandez sono stati fotografati durante un viaggio in Portogallo, e successivamente in Namibia, con la famiglia dell’influencer. La coppia ha trascorso insieme le festività pasquali, condividendo momenti con i figli di Ferragni. Le immagini mostrano anche le prime presentazioni ufficiali della famiglia di Hernandez con i bambini della Ferragni. Non ci sono altre informazioni sulla loro relazione o sui dettagli del viaggio.

Continua l'amore tra Chiara Ferragni e José Hernandez. I due sono stati paparazzati durante un vacanza di coppia e in famiglia, la prima a Pasqua con i figlie dell'influencer e ora in Namibia. Nessuna traccia però sui social: l'intenzione sarebbe quella di mantenere il rapporto lontano dai riflettori.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Chiara Ferragni ufficializza in famiglia la storia con il nuovo compagno Jose HernandezChiara Ferragni è stata fotografata insieme a Jose Hernandez, un manager di origini colombiane che lavora per una multinazionale. Leggi anche: Chiara Ferragni presenta il fidanzato José Hernandez alla famiglia (di nascosto) Altri aggiornamenti Si parla di: Niente più segreti: Fedez pubblica Giulia (e il suo pancione) in gita al mare: la foto. Chiara Ferragni volta pagina: la fuga romantica con José Hernandez, spuntano le fotoChiara Ferragni ritrova il sorriso: le foto della fuga romantica in Portogallo con il nuovo compagno Jose Hernandez. donnaglamour.it Chiara Ferragni e il fidanzato Jose Hernandez, affiatati e felici | Le prime foto della neo coppiaChiara Ferragni e Jose Hernandez, il suo nuovo fidanzato, sono partiti all'insegna del relax e del divertimento. Ecco le foto esclusive della coppia. ilsussidiario.net