La presentazione dei Palii Un omaggio all’impressionismo | Così custodiamo la storia

A maggio, a Ferrara, è il momento dei Palii, una tradizione che risale ai tempi dell’epoca estense e che ancora oggi viene celebrata con rievocazioni e eventi. La manifestazione, conosciuta come ‘Este Viva!’, rappresenta un omaggio all’impressionismo e alla storia locale, attraverso una serie di iniziative che coinvolgono la comunità e preservano le antiche usanze. La celebrazione si svolge ogni anno, mantenendo viva una tradizione secolare.

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