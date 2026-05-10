La presentazione dei Palii Un omaggio all’impressionismo | Così custodiamo la storia
A maggio, a Ferrara, è il momento dei Palii, una tradizione che risale ai tempi dell’epoca estense e che ancora oggi viene celebrata con rievocazioni e eventi. La manifestazione, conosciuta come ‘Este Viva!’, rappresenta un omaggio all’impressionismo e alla storia locale, attraverso una serie di iniziative che coinvolgono la comunità e preservano le antiche usanze. La celebrazione si svolge ogni anno, mantenendo viva una tradizione secolare.
Il mese di maggio a Ferrara significa solo una cosa: è tempo di Palio. Dalla lunga tradizione del periodo estense fino a oggi, ‘Este Viva!’ non è solo un grido di ricordo per il passato, ma anche una testimonianza concreta della rievocazione delle tradizioni millenarie cittadine. Direttamente alla Casa dell’Ortolano, inaugurata giusto qualche giorno fa, la Fondazione Palio ha presentato i quattro drappi di questa edizione, sviluppati dalla classe 5J del liceo artistico Dosso Dossi. "Quella con il liceo artistico – ha esordito il Presidente della Fondazione Palio Nicola Borsetti – è una collaborazione che ogni anno dà risultati che vanno oltre le aspettative.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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