‘La sera dei miracoli Omaggio a Lucio’ serata per rivivere la storia musicale di Dalla

Lucio Dalla ha ispirato "La sera dei miracoli", uno spettacolo che rivisita la sua musica. La serata nasce dalla voglia di celebrare il suo talento e coinvolge il pubblico con canzoni e aneddoti.

Mercoledì 4 marzo (ore 21), presso il Teatro Nuovo di Ferrara, si terrà lo spettacolo ‘La sera dei miracoli. Omaggio a Lucio’. Una serata speciale per rivivere la storia musicale di uno dei più grandi autori del nostro secolo con la produzione di Good Vibrations Entertainment, nota anche tra le altre cose per lo spettacolo ‘Canto Libero’ dedicato a Battisti e Mogol. Con un repertorio che spazia da ‘4 marzo 1943’ a ‘Come è profondo il mare’, passando per ‘L’anno che verrà’, ‘Caruso’ e tante altre, interpretato dalla voce potente di Lorenzo Campani che è il cuore pulsante dello spettacolo. Già noto per il suo ruolo in ‘Notre Dame de Paris’ di Riccardo Cocciante e per la sua partecipazione a The Voice of Italy, ha collaborato con artisti del calibro di Ligabue e Vasco Rossi, dimostrando una versatilità e una presenza scenica eccezionali. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

"La sera dei miracoli": a Borgomanero lo spettacolo omaggio a Lucio DallaIl 12 gennaio alle 20:45, il Teatro Nuovo di Borgomanero ospita

Firenze, Teatro Cartiere Carrara: “La sera dei miracoli”, omaggio a Lucio DallaAl Teatro Cartiere Carrara di Firenze, si terrà uno spettacolo dedicato a Lucio Dalla, intitolato “La sera dei miracoli”.

[ SHOWREEL 2025 ] La sera dei miracoli - omaggio a Lucio Dalla

‘La sera dei miracoli’, cena speciale. Fondazione Sant’Orsola con i fragili. Il ricavato a sostegno dei progettiBologna, 19 luglio 2025 – La più grande cena solidale di Bologna. ‘La sera dei miracoli’ si terrà il 2 settembre dalle 20 nel viale del Sant’Orsola, in un grande prato tra luci e suoni. Almeno 1.400 ... ilrestodelcarlino.it

La ’Sera dei miracoli’. Cena al Sant’Orsola, raccolti 70mila euroLe magiche note di Ennio Morricone suonate da un’orchestra sinfonica, le luci tra gli alberi, 160 tavoli lungo il viale. Per una notte il Sant’Orsola, in un’atmosfera magica, ha accolto l’abbraccio ... ilrestodelcarlino.it

