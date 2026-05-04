Thuram l' omaggio a Kobe | replica l' iconica foto della stella dei Lakers La storia che c' è dietro

Dopo aver vinto lo scudetto, l'attaccante ha deciso di rendere omaggio a una leggenda del basket, replicando un'immagine famosa della stella dei Lakers. La foto, realizzata con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, riproduce un gesto iconico del giocatore statunitense. L'azione ha attirato l'attenzione sui social media, dove è stata condivisa da molti tifosi e appassionati. La replica ha suscitato interesse anche tra gli addetti ai lavori e gli osservatori dello sport.

Una foto iconica, replicata da Marcus Thuram nello spogliatoio di San Siro dopo la vittoria del 21° scudetto dell'Inter. L'attaccante francese si è messo nella stessa posa che assunse Kobe Bryant il 15 giugno 2001, quando i Los Angeles Lakers sconfissero i Philadelphia 76ers conquistando il secondo titolo consecutivo. Quell'immagine di Kobe, seduto da solo in una doccia con il trofeo in mano catturò l'attenzione del pubblico. Come si può dedurre vedendo le due foto una accanto all'altra, quella del nerazzurro è stata "arrangiata" con l'intelligenza artificiale, basta dare un'occhiata agli accessori della doccia per capirlo.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Thuram, l'omaggio a Kobe: replica l'iconica foto della stella dei Lakers. La storia che c'è dietro Notizie correlate Artemis 2, la splendida foto della Terra che tramonta dietro la faccia nascosta della Luna resterà nella storiaLa Casa Bianca e la NASA hanno condiviso quella che, molto probabilmente, resterà la foto simbolo della missione Artemis 2: la falce di Terra che... Il tramonto della Terra dietro l’orizzonte lunare: le foto di Artemis II che sono già storiaDopo una Pasquetta decisamente fuori porta trascorsa dove nessun essere umano si era mai spinto prima d’ora (arrivando alla distanza record di oltre... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Thuram, l'omaggio a Kobe: replica l'iconica foto della stella dei Lakers. La storia che c'è dietro; L'Inter si aggrappa a Thuram per lo scudetto: il dato contro il Parma è una garanzia; Marcus Thuram sul prato di San Siro nel pre partita contro il Parma; Dimarco la conferma e Thuram la riscoperta: l'Inter viaggia verso lo scudetto con il pilota automatico. Pagina 4 | Spalletti, c'è un detto per la Juve. L'aneddoto Agnelli per capire: Tutti i momenti...Era fondamentale non sbagliare l'atteggiamento, le parole dell'allenatore bianconero dopo la vittoria contro il Bologna ... tuttosport.com thuram, kalulu e l'esultanza contro il bolognaI due francesi, David e McKennie hanno dato vita a una scenetta dopo il gol del 2-0: l'ispirazione è arrivata dal videoclip del rapper francese Naza ... gazzetta.it Inter campione d'Italia, chi resta e chi va via Da Sommer a Barella, da Calhanoglu a Thuram e Bastoni - facebook.com facebook ' sono arrivati in Piazza Duomo Thuram, Dimarco e Pio Esposito guidano la festa nerazzurra #Scudetto2026 #Interna21onale #SerieAEnilive #DAZN x.com