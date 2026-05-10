La premio Nobel per la pace Narges Mohammadi in fin di vita I figli | Negarle le cure è una forma di tortura Da 10 anni non possiamo abbracciarla

Una nota premio Nobel per la pace è in condizioni critiche e vicino alla morte, secondo le dichiarazioni dei suoi figli, che accusano di averle negato le cure per dieci anni. I figli affermano che questa situazione rappresenta una forma di tortura e sottolineano la loro impossibilità di abbracciare la madre da molto tempo. In occasione della festa della mamma, si ribadisce come nessun bambino dovrebbe essere separato dalla propria madre.

«Nessun bambino dovrebbe essere separato dalla propria madre». Poche parole, che pesano ancora di più nel giorno della festa della mamma. A scriverle è Kiana Rahmani, figlia di Narges Mohammadi, la premio Nobel per la Pace ricoverata da una settimana in terapia intensiva all’ospedale di Zanjan, la città iraniana che ospita il carcere dove è detenuta da oltre cento giorni. «Non sentiamo la sua voce da dicembre», raccontano a Open i figli. «Da quasi dieci anni – ci dicono – non possiamo né vederla né abbracciarla ». Le condizioni fisiche e psicologiche dell’attivista per i diritti umani sono critiche. «Non abbiamo mai avuto così tanta paura per la sua vita, potrebbe lasciarci da un momento all’altro», denuncia la sua legale, Chirinne Ardakani.🔗 Leggi su Open.online

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