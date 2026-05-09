Narges Mohammadi, attivista iraniana e vincitrice del Premio Nobel per la Pace, si trova in gravi condizioni di salute a Teheran. La sua vita sarebbe a rischio, secondo fonti ufficiali, mentre si susseguono le richieste internazionali affinché il governo iraniano le garantisca cure mediche adeguate. La sua detenzione prosegue in condizioni descritte come disumane, alimentando l’attenzione globale sul caso.

Teheran, 9 maggio 2026 – È “appesa a un filo” la vita di Narges Mohammadi, 54 anni. l’attivista iraniana Premio Nobel per la Pace detenuta in condizioni disumane a Teheran. Brutalmente picchiata dalle guardie, avrebbe avuto un infarto dopo tre mesi di sciopero della fame. "È stata trasferita in ospedale, ma il ritorno in cella potrebbe esserle fatale”, hanno detto i familiari, un appello che ha scatenato un movimento internazionale per il suo rilascio immediato. Secondo i suoi sostenitori, Mohammadi si troverebbe “tra la vita e la morte” dopo il ricovero d'urgenza in terapia intensiva avvenuto nel fine settimana. Dopo l’appello della...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mohammadi in fin di vita, mobilitazione internazionale per scarcerare la Premio Nobel per la Pace. “L’Iran fornisca subito cure mediche”

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