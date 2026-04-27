Valditara chiarisce su Manzoni | ‘Promessi Sposi in quarto liceo? Affermazioni che non portano la mia firma’

Il ministro dell’Istruzione ha commentato le recenti discussioni riguardanti l’inserimento de I Promessi Sposi nel programma di quarto liceo. In una dichiarazione, ha precisato che le affermazioni fatte in merito a questa proposta non portano la sua firma e ha sottolineato che si tratta di un lavoro sviluppato da un gruppo di circa 100 docenti. La questione ha generato diverse reazioni tra gli insegnanti e gli studenti.

Nei giorni scorsi, si è accesala polemica sulle nuove indicazioni nazionaliper quanto riguarda il programma di letteratura italiana al liceo, dove veniva proposto cheI Promessi Sposidi Alessandro Manzonivenissero affrontati al quarto anno anziché nel biennio. In questo contesto,il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, ha chiarito la sua posizione. Inviando una lettera inviata aRepubblica, il titolare del dicastero dell’Istruzione spiega che l’affermazione che il classico di Manzoni fosse “troppo difficile” e la conseguente proposta, sarebbero “riflessioni di un gruppo di lavorocoordinato dal professore Claudio Giunta, senz’altro rispettabili e che non intendono affatto svalutare l’opera manzoniana”.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Valditara chiarisce su Manzoni: ‘Promessi Sposi in quarto liceo? Affermazioni che non portano la mia firma’ Notizie correlate Promessi Sposi al quarto anno? Valditara frena: “Non scherziamo”“ Lo studio dei Promessi sposi sarà ridimensionato? Non è così, non scherziamo ”. Promessi Sposi al quarto anno, i dubbi di Valditara: “Penso sia prematuro dare per scontata questa innovazione”Il dibattito sui programmi didattici si arricchisce di un nuovo spunto di riflessione. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Promessi Sposi al quarto anno? Valditara frena: Non scherziamo. Valditara chiarisce il caso Manzoni: I Promessi Sposi troppo difficili? Non è una mia propostaDopo le polemiche sulle nuove Indicazioni nazionali e sul ruolo dei Promessi Sposi a scuola, il ministro Valditara chiarisce: Non sono proposte firmate da me ... skuola.net Promessi Sposi fuori dal biennio, Valditara: Proposta non miaIl Ministro Valditara smentisce lo slittamento di Manzoni al quarto anno: Proposta della Commissione, io stesso ho perplessità. catania.liveuniversity.it