BGY Airport Granfondo | 2000 ciclisti sfidano le valli bergamasche

La BGY Airport Granfondo ha visto la partecipazione di circa 2000 ciclisti che hanno affrontato le strade delle valli bergamasche. I percorsi prevedevano tre diverse varianti, ognuna con caratteristiche specifiche. Tra le salite più note ci sono quelle tra Selvino e il Colle Gallo, che sono state percorse in versioni differenti rispetto agli anni precedenti. La manifestazione ha coinvolto diversi tracciati, offrendo varie sfide ai partecipanti.

? Cosa scoprirai Quali sono le tre varianti di percorso tra le valli bergamasche?. Come cambiano le salite storiche tra Selvino e il Colle Gallo?. Chi sono gli atleti internazionali che affronteranno le pendenze bergamasche?. Dove si trovano i punti per il ritiro dei pacchi gara?.? In Breve Sabato 9 maggio ritiro pacchi gara presso il Lazzaretto di Bergamo dalle 9:30 alle 18:30.. Tre percorsi disponibili con distanze tra 91 km e 148 km e dislivelli fino a 2.800 metri.. Atleti di 20 nazionalità provenienti da Asia, Africa e America partecipano alla competizione.. La gara attraversa 6 valli bergamasche toccando circa 40 comuni diversi.. Domenica 10 maggio 2026, la zona adiacente allo Stadio Comunale di Bergamo ospiterà la partenza della BGY Airport Granfondo, un evento che coinvolge oltre 2000 ciclisti da quattro continenti diversi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - BGY Airport Granfondo: 2000 ciclisti sfidano le valli bergamasche Notizie correlate Leggi anche: Il 10 maggio torna la BGY Airport Granfondo - Ecco cosa sapere Tutto pronto per la Granfondo Bgy Airport: iscrizioni ancora aperte. Quattro continenti rappresentatiDomenica 10 maggio 2026 a Bergamo si terrà la La BGY Airport Granfondo, che conferma il suo posto nel calendario primaverile del ciclismo su strada... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Tutto pronto per la Granfondo Bgy Airport: iscrizioni ancora aperte. Quattro continenti rappresentati; Ciclismo Le strade della Versilia ospitano la Gran Fondo. Tutto pronto per la Granfondo Bgy Airport: iscrizioni ancora aperte. Quattro continenti rappresentatiLa partenza è fissata nella zona adiacente allo Stadio Comunale di Bergamo. I tre percorsi sono adatti a ciclisti diversi livelli di preparazione: dal corto di 91 km (1.400 m di dislivello), passando ... bergamonews.it BGY Airport GranfondoLa BGY Airport Granfondo è una competizione internazionale che si svolge ogni anno a Bergamo, la prima o la seconda domenica di maggio (Calendario Serie A). Nata nel 1996, è da 30 anni una delle manif ... ecodibergamo.it Apertura straordinaria: Sabato 9 Maggio alle Grotte del Sogno! Cambio di programma alle Grotte del Sogno! Viste le chiusure stradali di domenica prossima per il passaggio della BGY Airport Granfondo, abbiamo deciso di anticipare: vi aspettiamo per un'ap - facebook.com facebook