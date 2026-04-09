Il 10 maggio torna la BGY Airport Granfondo - Ecco cosa sapere

Il 10 maggio si terrà la BGY Airport Granfondo a Bergamo, un evento ciclistico che coinvolge numerosi partecipanti. La manifestazione si svolgerà con partenza e arrivo in via Marzabotto, nelle vicinanze dello stadio e del Lazzaretto. La giornata prevede diverse attività sportive, attirando appassionati di ciclismo provenienti da diverse zone. La manifestazione si svolgerà lungo un percorso che attraversa varie strade della città e dei suoi dintorni.

LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA. L’appuntamento quest’anno è per domenica 10 maggio a Bergamo, con partenza e arrivo in via Marzabotto, nei pressi dello stadio e del Lazzaretto di Bergamo. Ad un mese dall’evento, che ancora una volta colorerà la città di Bergamo, è stata presentata ufficialmente l’edizione 2026 della BGY Airport Granfondo.La prestigiosa gara amatoriale internazionale, da 28 edizioni porta migliaia di ciclisti, provenienti da tutto il mondo, sulle strade della città e della provincia di Bergamo. L’appuntamento quest’anno è per domenica 10 maggio a Bergamo, con partenza e arrivo in via Marzabotto, nei pressi dello stadio e del Lazzaretto di Bergamo che ospiterà già dalla giornata di vigilia tutte le operazioni preliminari e l’inizio del ritiro pacchi gara e l’apertura dell’ExpoVillage. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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La competizione andrà in scena a Bergamo il prossimo 10 maggio e prevedrà tre diversi percorsi. #bgyairportgranfondo #ciclismo #cycling #TerzoTempoSportMagazine - facebook.com facebook