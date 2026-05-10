La pioggia non ferma la BGY Airport | in 1.700 alla gara - Classifiche foto e video

Nonostante la pioggia, sono stati circa 1.700 i partecipanti che si sono presentati alla gara presso l'aeroporto BGY. I concorrenti hanno potuto scegliere tra tre percorsi distinti, pensati per diverse tipologie di ciclisti e livelli di allenamento. La manifestazione si è svolta regolarmente, con foto, video e classifiche che documentano l'evento.

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