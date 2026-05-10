La pioggia non ferma la BGY Airport | in 1.700 alla gara - Classifiche foto e video
Nonostante la pioggia, sono stati circa 1.700 i partecipanti che si sono presentati alla gara presso l'aeroporto BGY. I concorrenti hanno potuto scegliere tra tre percorsi distinti, pensati per diverse tipologie di ciclisti e livelli di allenamento. La manifestazione si è svolta regolarmente, con foto, video e classifiche che documentano l'evento.
LA GARA. Puntuali in 1.700 al via della «BGY Airport». Anche quest’anno i partecipanti hanno potuto scegliere tra tre spettacolari percorsi, adatti a ogni tipologia di ciclista e a diversi livelli di preparazione. Che sul gruppo sarebbe potuto piovere si sapeva: lo prevedevano i meteorologi, gli organizzatori, le centinaia di volontari sul percorso e pure gli atleti. Eppure è bastato percorrere il rettilineo di partenza di via Marzabotto per capire come il brutto tempo non avrebbe rovinato la festa e neppure tolto il sorriso dal volto dei 1.700 ciclisti che domenica mattina 10 maggio hanno partecipato alla BGY Airport Granfondo, l’evento ciclistico internazionale organizzato dalla Gms di Giuseppe Manenti che dal 1996 colora le strade della provincia d Bergamo.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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