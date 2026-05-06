Domenica 10 maggio modifiche alla viabilità in città per la BGY Airport Granfondo 2026

Domenica 10 maggio si svolge a Bergamo la BGY Airport Granfondo 2026, una gara ciclistica che attraversa diverse zone della città. Per permettere lo svolgimento in sicurezza dell’evento, il Comune ha adottato alcune modifiche temporanee alla viabilità. Sono previsti divieti di sosta e limitazioni al traffico in specifiche aree interessate dalla manifestazione, che dureranno tutto il giorno. La circolazione potrebbe subire variazioni rispetto alla normale quotidianità.

Bergamo. Domenica 10 maggio torna a Bergamo la BGY Airport Granfondo 2026. Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, il Comune di Bergamo ha predisposto una serie di provvedimenti viabilistici temporanei. In particolare, dalle ore 8 di sabato 9 maggio fino alle ore 24 di domenica 10 maggio sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Marzabotto e via Nedo Nadi. Ulteriori divieti di sosta saranno attivi dalle ore 14 di sabato 9 maggio alle ore 17 di domenica 10 maggio in piazzale Goisis fronte Curva Sud, in via Fossoli nel tratto compreso tra il civico 2 e via Marzabotto, in via Conca Fiorita nel tratto compreso tra il civico 10 e via Marzabotto, in via del Lazzaretto.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Il 10 maggio torna la BGY Airport Granfondo - Ecco cosa sapere Tutto pronto per la Granfondo Bgy Airport: iscrizioni ancora aperte. Quattro continenti rappresentatiDomenica 10 maggio 2026 a Bergamo si terrà la La BGY Airport Granfondo, che conferma il suo posto nel calendario primaverile del ciclismo su strada... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Sabato e domenica il ciclismo torna a colorare le strade di Bergamo. Ciclismo, Granfondo 2026: tutte le modifiche alla viabilità a Bergamo. Domenica 10 maggio si svolge la manifestazione ciclistica che attira migliaia di appassionati. Divieti di sosta, strade chiuse e modifiche al traffico. Coinvolte le zone dello stadio e delle circonv ... ecodibergamo.it BGY Airport Granfondo 2026il Comune di Bergamo ha predisposto una serie di provvedimenti viabilistici temporanei. In particolare, dalle ore 8 di sabato 9 maggio fino alle ore 24 di domenica 10 maggio sarà istituito il divieto ... bergamonews.it