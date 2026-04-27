La Pianese cala il tris contro le Fere Primo turno dei playoff al Comunale

La Pianese ha vinto con un punteggio di 3 a 1 contro la Ternana nel primo turno dei playoff disputato al Comunale. La formazione avversaria ha schierato un modulo 3-4-2-1, con Vitali tra i pali e una linea difensiva composta da Donati, Kurti e Pagliari. Durante la partita sono entrati in campo vari giocatori, tra cui Bruti e Vallocchia, mentre l'attacco è stato guidato da Pettinari e Ferrante.

TERNANA 1 PIANESE 3 TERNANA (3-4-2-1) Vitali; Donati, Kurti, Pagliari; Kerrigan (15’pt Bruti), McJannet (20’st Vallocchia), Garetto, Ndrecka; Orellana (35’st Leonardi), Panico (20’st Ferrante); Pettinari (35’st Aramu). Panchina: Morlupo, D’Alterio, Tripi, Salvatore, Meccariello, Biancafarina, Capuano, Turella, Martella. Allenatore Fazio. PIANESE (3-5-2) Nespola; Ercolani, Masetti, Amey; Sussi, Tirelli (20’st Sodero), Bertini, Proietto, Martey; Bellini (39’pt Ongaro), Ianesi (20’st Peli). Panchina: Reali, Porciatti, Colombo, Balde, Vigiani, Coccia, Xhani. Allenatore Birindelli. Arbitro Andeng Tona Mbei di Cuneo (Capriuolo – Fracchiolla). Reti: 9’pt Kerrigan, 14’st e 34’st Ongaro, 48’ st Sodero.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Pianese cala il tris contro le Fere. Primo turno dei playoff al Comunale Notizie correlate Serie C. Pianese, trasferta a Terni con un obiettivo. Giocare in casa il primo turno dei playoffLa Pianese, sul campo, è impegnata a preparare la trasferta di Terni, atto finale della stagione, regolare, 2025/2026. Ternana-Pianese 1-3, le fere calano nella ripresa. Ora la sfida nei playoff, gli umbri obbligati a vincereTerni, 26 aprile 2026 – Le fere crollano nella ripresa e concludono la stagione regolare al nono posto, dilapidando i vantaggi relativi al... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ongaro e Sodero ribaltano la Ternana, la Pianese vince al Liberati e chiude sesta; Ternana, al Liberati vince la Pianese (1-3) che ora attende i rossoverdi nella sfida playoff; Serie C, gir. B. La Pianese punta i playoff, Birindelli: Vogliamo mandare un segnale forte a noi stessi; Per la quarta volta negli ultimi cinque anni il Volpiano Pianese si laurea campione regionale. Ternana-Pianese 1-3, le fere calano nella ripresa. Ora la sfida nei playoff, gli umbri obbligati a vincereI bianconeri ribaltano la gara nella ripresa, approfittando di un evidente calo delle fere che erano andate in vantaggio a inizio primo tempo con un gran gol di Kerrigan. Ongaro va a segno su azione ... lanazione.it Ongaro e Sodero ribaltano la Ternana, la Pianese vince al Liberati e chiude sestaAi playoff i bianconeri, al miglior risultato della loro storia, incontreranno gli umbri col fattore campo a favore ... lanazione.it ANCORA LORO, SEMPRE LORO Per la quarta volta in cinque stagioni la Volpiano Pianese vince il titolo regionale Under 19: battuto il Cuneo nella finalissima di Vinovo Decisivo il rigore di Edoardo Vada: le Foxes volano alla fase nazione #under19 - facebook.com facebook