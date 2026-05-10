La Pastorale di Nardu iscritta nel Reis | è patrimonio immateriale della Sicilia

Da agrigentonotizie.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Pastorale di Nardu è stata inserita nel Reis, il registro delle eredità immateriali della Sicilia, gestito dalla Regione. Questa iscrizione riconosce ufficialmente il valore culturale e tradizionale di questa rappresentazione religiosa. La registrazione mira a tutelare e valorizzare questa forma artistica, considerata parte integrante del patrimonio culturale dell’isola. La Pastorale di Nardu rientra tra le tradizioni che la Regione si impegna a preservare e promuovere.

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La Pastorale di Nardu è stata ufficialmente iscritta nel Reis, il registro delle eredità immateriali della Sicilia, istituito dalla Regione per la tutela e la valorizzazione delle tradizioni culturali e identitarie dell'isola.Ne dà notizia il sindaco di Santa Elisabetta, Liborio Gaziano.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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