La Pastorale di Nardu iscritta nel Reis | è patrimonio immateriale della Sicilia

La Pastorale di Nardu è stata inserita nel Reis, il registro delle eredità immateriali della Sicilia, gestito dalla Regione. Questa iscrizione riconosce ufficialmente il valore culturale e tradizionale di questa rappresentazione religiosa. La registrazione mira a tutelare e valorizzare questa forma artistica, considerata parte integrante del patrimonio culturale dell’isola. La Pastorale di Nardu rientra tra le tradizioni che la Regione si impegna a preservare e promuovere.

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