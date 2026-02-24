La festa di Santa Cristina riconosciuta Patrimonio culturale immateriale della Puglia

Il riconoscimento di Santa Cristina come Patrimonio culturale immateriale della Puglia nasce dalla crescente devozione dei fedeli e dalla tradizione secolare che si tramanda nel territorio. La celebrazione, molto sentita a Gallipoli, richiama ogni anno numerosi pellegrini che partecipano alle processioni e alle usanze locali. Questa decisione valorizza le radici religiose e popolari della comunità, rafforzando il legame tra fede e cultura. La festa continua ad attirare visitatori e devoti da tutta la regione.

GALLIPOLI – Non solo le “profane” manovre elettorali in quel di Gallipoli che oggi può gioire per una notizia che rallegra i cuori dei fedeli legati al culto e alla venerazione di Santa Cristina. La festa estiva gallipolina in onore della santa di Bolsena è stata ufficialmente inserita nell’inventario regionale del Patrimonio culturale immateriale della Puglia (in base alla Convenzione Unesco del 2003), nel settore delle consuetudini sociali, eventi rituali e festivi. Tale riconoscimento rappresenta un elemento di grande rilievo per la comunità gallipolina. Soddisfazione in tale direzione è stata espressa dal parroco della chiesa cattedrale, monsignor Piero De Santis, e anche da don Antonio Pedaci, che ha seguito con particolare impegno l’iter per il riconoscimento, nonché dal Comitato Festa e dalla Confraternita di Santa Maria della Purità, che da anni custodiscono e trasmettono una tradizione religiosa e popolare profondamente radicata nella storia cittadina. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

