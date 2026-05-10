La parola al campo de’ li giochi è il giorno della sfida tra terzieri nella Corsa all’Anello
Oggi, nel campo de’ li giochi di San Girolamo, si svolge la sfida tra i terzieri durante la 58esima edizione della Corsa all’Anello di Narni. Migliaia di persone si sono radunate per assistere alla competizione, che coinvolge i rappresentanti delle diverse fazioni cittadine. La giornata è dedicata alla manifestazione storica, che si svolge nel centro di Narni e richiama un vasto pubblico da tutta la regione.
Narni si ferma per la Corsa all’Anello moderna. Oggi pomeriggio al campo de’ li giochi di San Girolamo, saranno migliaia gli spettatori che assisteranno alla straordinaria giostra che decreterà il terziere vincitore di questa 58esima edizione della rievocazione narnese. Il corteo storico partirà.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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