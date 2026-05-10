La parola al campo de’ li giochi è il giorno della sfida tra terzieri nella Corsa all’Anello

Oggi, nel campo de’ li giochi di San Girolamo, si svolge la sfida tra i terzieri durante la 58esima edizione della Corsa all’Anello di Narni. Migliaia di persone si sono radunate per assistere alla competizione, che coinvolge i rappresentanti delle diverse fazioni cittadine. La giornata è dedicata alla manifestazione storica, che si svolge nel centro di Narni e richiama un vasto pubblico da tutta la regione.

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