Corsa dell’Anello la notte del Grande Corteo storico I Terzieri sfilano tra costumi d’epoca e rievocazioni

La serata si è conclusa con il Grande Corteo storico, un momento atteso durante la manifestazione dedicata alla tradizione locale. I rappresentanti dei tre Terzieri si sono esibiti sfilando in costumi d’epoca, ripercorrendo le antiche rievocazioni della corsa dell’anello. La processione ha attraversato le vie principali, attirando l’attenzione di numerosi spettatori che hanno seguito l’evento lungo il percorso. La manifestazione si è conclusa con un applauso collettivo, in un’atmosfera di festa e tradizione.

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Gran finale per la Corsa dell’Anello, che questa sera offre uno degli appuntamenti più suggestivi e partecipati della festa: il Grande Corteo storico in notturna (nella foto) con migliaia di visitatori attesi in centro storico per assistere alla sfilata dei Terzieri e dell’associazione Corsa all’Anello, in un’atmosfera carica di fascino, tra costumi d’epoca, chiarine, tamburi e antiche rievocazioni che riportano il borgo medievale indietro nel tempo. Il Grande Corteo storico prenderà il via alle 21.30 da piazza dei Priori e attraverserà strade, vicoli e piazze della città, rievocando la solenne processione in onore del patrono San Giovenale del 1371.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Corsa dell’Anello, la notte del Grande Corteo storico . I Terzieri sfilano tra costumi d’epoca e rievocazioni ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Palio, rinnovo dei costumi del Corteo storico: commissione a lavoroSiena, 19 marzo 2026 – Prima riunione in Palazzo Pubblico giovedì 19 marzo della Commissione di studio finalizzata al rinnovo dei costumi del Corteo... Città di Castello: 50 trattori d’epoca sfilano in centro storico? Cosa scoprirai Quale raro modello del 1934 ha stupito la folla in piazza? Chi ha guidato la cerimonia di benedizione dei mezzi agricoli? Come hanno... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Anello, la corsa si avvicina: adesso tocca alla Benedizione dei cavalieri; Narni si prepara al Grande Corteo storico tra fascino e tradizione; Corsa all’Anello Narni, tutto pronto per il corteo storico in notturna; Alla Corsa all’Anello di Narni prende il via un rito suggestivo e identitario. Corsa dell’Anello, la notte del Grande Corteo storico . I Terzieri sfilano tra costumi d’epoca e rievocazioniGran finale per la Corsa dell’Anello, che questa sera offre uno degli appuntamenti più suggestivi e partecipati della festa: ... lanazione.it Boccaccio filo conduttore per la Corsa all'Anello di NarniSarà Narni ad aprire la stagione dei grandi eventi dell'Umbria con la 58/a edizione della Corsa all'Anello, in programma dal 23 aprile al 10 maggio. Una manifestazione che negli anni ha consolidato il ... ansa.it #muoversivenezia | Venezia / Canal Grande sabato 9 maggio 2026 dalle ore 16:15 alle ore 18:00 circa in occasione del corteo acqueo in Canal Grande tra P.le Roma e San Marco il servizio di navigazione di linea 1 e 2 potrebbe subire ritardi o tempo x.com