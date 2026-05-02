Fiaccole musici e tamburini | alla Corsa all’Anello è il giorno dell’offerta dei ceri
Il 2 maggio alle 21, nella città di Narni, si terranno le tradizionali celebrazioni in onore del patrono San Giovenale. La giornata sarà caratterizzata da un corteo con fiaccole, musici e tamburini, che segnano l’apertura delle attività dedicate alla festa. Come ogni anno, i partecipanti si riuniranno per assistere all’offerta dei ceri, un momento centrale dell’evento che si ripete con cadenza annuale.
Alla Corsa all’Anello di Narni tornano le celebrazioni dedicate al patrono San Giovenale. Queste, come di consueto, inizieranno il 2 maggio alle 21.30 con il tradizionale appuntamento De cereis et palii offerendi. Si tratta della cerimonia dell’offerta dei ceri e dei pali, accompagnata dalla.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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