A causa della cancellazione delle gare in Bahrain e Arabia, il mese di aprile ha visto gli appassionati di Formula 1 senza eventi in pista. I piloti sono rimasti lontani dalle competizioni ufficiali, dedicandosi ad attività diverse. Nel frattempo, alcuni sono stati protagonisti di uscite pubbliche o si sono concentrati su allenamenti e test privati. La pausa ha portato a un rallentamento nel calendario e ha lasciato gli appassionati in attesa di nuovi appuntamenti.

La pausa forzata della F1 per la cancellazione dei GP del Bahrain e dell'Arabia Saudita ha costretto piloti e team a rivedere i programmi. Tra l'ultima gara disputata, il GP del Giappone del 29 marzo e il prossimo effettivamente in programma, il GP di Miami il prossimo 3 maggio, sarà passato oltre un mese: tutto aprile se ne sarà trascorso senza alcuna attività di gara in pista. Come lo hanno trascorso i piloti? In un mix di relax, allenamento attivo (magari al simulatore o in gare endurance per non perdere riflessi e confidenza), training atletico vero e proprio e ovviamente impegni mondani, partecipando da ospiti vip ad altri avvenimenti sportivi o a eventi organizzati dagli sponsor.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Antonelli starter, Hamilton glamour, Max in pista con le GT: i piloti di F1 al tempo della pausa

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