Prima l’emergenza pista allagata a pochi giorni dal via, poi il clamoroso cratere in pista prima della sprint, adesso anche i lividi e le ferite dei piloti a causa dell’asfalto che si è staccato dalla pista. Il ritorno in Brasile a distanza di 20 anni (e a Goiania a distanza di 40 anni) non è stato un successo. E infatti più che della vittoria di Marco Bezzecchi, si parla della questione sicurezza. A fine gara infatti i piloti hanno mostrato i segni delle ferite e i lividi sul corpo. Il motivo è l’asfalto, che ha iniziato a sgretolarsi in alcuni punti chiave del circuito e i piloti si sono ritrovati addosso pezzi di pietre “ sparati ” dalle moto davanti, in una situazione più che al limite per i piloti della top class. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - MotogGp, clamoroso in Brasile: l’asfalto si stacca dalla pista, volano pezzi di pietre. I piloti mostrano le ferite in tv

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