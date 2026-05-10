La nuova sede Cna a Soriano nel Cimino | Apriamo un luogo in cui si parla di mani persone e cultura

È stata inaugurata una nuova sede dell’associazione a Soriano nel Cimino. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti locali e ha segnato l’apertura di uno spazio dedicato a confrontarsi su temi legati alle mani, alle persone e alla cultura. Durante la cerimonia, i responsabili hanno sottolineato che si tratta di un passo importante per il futuro, in un momento in cui si riflette anche su innovazioni come l’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie.

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“E’ un momento importante, perché quando si inaugura una sede si guarda sempre al futuro. Mentre si pensa alla finanza, all’intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie noi apriamo un luogo in cui si parla di mani, di persone, di cultura. Perché l’artigianato è cultura”. Il presidente della.🔗 Leggi su Viterbotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Premio Pietro Calabrese 2026: cultura protagonista a Soriano nel CiminoLa XV edizione del Premio Nazionale Pietro Calabrese è pronta a illuminare Soriano nel Cimino (Viterbo, in Lazio) con una gran bella serata dedicata... Treno contro un pullman di studenti: paura a Soriano nel CiminoScontro tra un autobus e un treno nel Comune di Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo. Argomenti più discussi: Cna 70, taglio del nastro per la nuova sede di Soriano nel Cimino: Sarà di supporto alle imprese ma anche ai cittadini; Cna 70: sabato inaugurazione della nuova sede a Soriano nel Cimino; Badge di cantiere, incontro CNA sulle nuove regole; Nasce 'Pass-a-cuore', il progetto che aiuta i caregiver di persone con disabilità grave.