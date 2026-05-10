La nuova sede Cna a Soriano nel Cimino | Apriamo un luogo in cui si parla di mani persone e cultura
È stata inaugurata una nuova sede dell’associazione a Soriano nel Cimino. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti locali e ha segnato l’apertura di uno spazio dedicato a confrontarsi su temi legati alle mani, alle persone e alla cultura. Durante la cerimonia, i responsabili hanno sottolineato che si tratta di un passo importante per il futuro, in un momento in cui si riflette anche su innovazioni come l’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie.
“E’ un momento importante, perché quando si inaugura una sede si guarda sempre al futuro. Mentre si pensa alla finanza, all’intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie noi apriamo un luogo in cui si parla di mani, di persone, di cultura. Perché l’artigianato è cultura”. Il presidente della.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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