Una nave che trasporta un'infezione da hantavirus è arrivata a Tenerife. I passeggeri saranno sottoposti a test e verranno portati a terra tramite piccole imbarcazioni. Le autorità stanno gestendo la situazione e monitorando le condizioni a bordo. Non sono stati riportati dettagli su eventuali conseguenze o interventi sanitari immediati. La situazione viene seguita con attenzione dalle forze dell'ordine e dal personale sanitario.

I passeggeri saranno sottoposti a test sulla nave, saranno portati a terra su piccole barche e prenderanno un aereo poco dopo La MV Hondius, la nave da crociera sulla quale sono state segnalate diverse infezioni da hantavirus, è arrivata sulle coste dell’isola di Tenerife, nelle Canarie, in Spagna, nelle prime ore di domenica. Non ha attraccato, ma si è fermata davanti al porto di Granadilla. La gestione dell’evacuazione della nave è stata pensata per limitare il più possibile la sua permanenza e quella dei passeggeri nelle acque spagnole, anche a causa delle proteste della popolazione e dei politici locali. Tutte le persone a bordo sono asintomatiche, e le autorità sanitarie spagnole sono salite a bordo per controllare che i passeggeri continuino a non presentare sintomi.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La nave su cui è in corso un’infezione da hantavirus è arrivata a Tenerife

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