La nave su cui è in corso un focolaio da hantavirus è arrivata a Tenerife

Una nave coinvolta in un focolaio di hantavirus è arrivata a Tenerife. I passeggeri saranno sottoposti a test e, successivamente, verranno portati a terra a bordo di piccole imbarcazioni. La situazione ha suscitato attenzione tra le autorità sanitarie e le persone a bordo, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sulle operazioni di controllo e gestione del caso.

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I passeggeri saranno sottoposti a test sulla nave, saranno portati a terra su piccole barche e prenderanno un aereo poco dopo La MV Hondius, la nave da crociera sulla quale sono state segnalate diverse infezioni da hantavirus, è arrivata sulle coste dell’isola di Tenerife, nelle Canarie, in Spagna, nelle prime ore di domenica. Non ha attraccato, ma si è fermata davanti al porto di Granadilla. La gestione dell’evacuazione della nave è stata pensata per limitare il più possibile la sua permanenza e quella dei passeggeri nelle acque spagnole, anche a causa delle proteste della popolazione e dei politici locali. Ora le autorità sanitarie spagnole saliranno a bordo per sottoporre i passeggeri a test che controllino se sono stati infettati.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - La nave su cui è in corso un focolaio da hantavirus è arrivata a Tenerife ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus, la nave con focolaio attraccherà a Tenerife: passeggeri evacuati nei rispettivi paesi“La nave crociera Mv Hondius con il focolaio di hantavirus attraccherà sabato all’isola di Tenerife nel porto di Granadilla de Abona e i passeggeri... Focolaio di hantavirus su nave da crociera: la Spagna pronta ad intervenireL'OMS si muove tra prudenza e gestione del rischio per contenere un focolaio raro ma potenzialmente grave di hantavirus su una nave da crociera.