A bordo di una nave si sono verificati casi di infezione da hantavirus, con tre persone decedute e altre quattro in condizioni di isolamento. Alcuni passeggeri hanno condiviso le loro esperienze riguardo alle restrizioni e alle procedure adottate a seguito dei contagi. Le testimonianze descrivono le difficoltà di vivere in spazi ristretti e le misure di sicurezza messe in atto per contenere l’epidemia. La situazione resta sotto monitoraggio da parte delle autorità sanitarie.

Alcuni media internazionali sono riusciti a contattare dei passeggeri della Hondius, la nave da crociera che da alcuni giorni è in isolamento per via di un’infezione da hantavirus. Tre passeggeri sono morti – per due di loro è stata accertata l’infezione mentre per la terza è in corso una verifica – e quattro sono malati. La nave era partita dall’Argentina e dal fine settimana è ancorata al largo di Capo Verde, che avrebbe dovuto essere la destinazione finale. Martedì il ministero della Salute spagnolo ha fatto un accordo con l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per far attraccare la nave nelle isole Canarie e far scendere i passeggeri secondo i protocolli previsti per questi casi.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le testimonianze dalla nave in cui è in corso un’infezione da hantavirus

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