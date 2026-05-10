Papa Leone XIV in mattinata aveva elogiato l’impegno della Spagna e in particolare di Tenerife: «Ringrazio l'accoglienza che caratterizza il popolo delle Isole Canarie per aver permesso l'arrivo della nave Hondius con i malati di Hantavirus. E sono felice di potervi incontrare il mese prossimo nella mia visita alle Isole». Ma a un certo punto l’operazione ha rischiato di saltare. Ratones nadadores, topi nuotatori. Lo sbarco dalla nave da crociera in cui si sono registrati otto casi di Hantavirus è stato rimesso in discussione di fronte allo spettro, molto fantasioso, dei roditori, normalmente portatori del contagio, che dalla imbarcazione avrebbero nuotato fino al molo di Granadilla, a Tenerife.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - La nave dell'Hantavirus a Tenerife: scoppia il caso dei "ratones nadadores"

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