Hantavirus la nave del focolaio è a Tenerife | scatta il trasferimento protetto dei passeggeri

Questa mattina, alle prime ore, una nave da crociera è attraccata nel porto di Granadilla, nel sud di Tenerife. La nave, identificata come Hondius, è al centro di un’epidemia di hantavirus che ha coinvolto alcuni passeggeri. Le autorità hanno avviato un trasferimento protetto dei viaggiatori, senza fornire dettagli sui numeri o sulle condizioni di salute. La situazione è sotto controllo e sono in corso le operazioni di gestione del caso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La nave da crociera Hondius, in cui si è diffusa un'epidemia di hantavirus, è arrivata verso le 7 di questa mattina al porto di Granadilla, nel sud dell'isola spagnola di Tenerife. Gli oltre 100 passeggeri e una parte dell'equipaggio saranno fatti scendere e trasferiti in strutture sanitarie. Il resto dell'equipaggio invece proseguirà il viaggio per l'Olanda. Le autorità di Tenerife hanno impedito alla nave di attraccare in porto, anche se sul molo sono state allestite tende per l'accoglienza. Rimarrà in rada fino a quando passeggeri e marittimi saranno fatti scendere, tra oggi e domani. Li attendono aerei speciali che li riporteranno a casa.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Hantavirus, la nave del focolaio è a Tenerife: scatta il trasferimento protetto dei passeggeri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus, la nave con focolaio attraccherà a Tenerife: passeggeri evacuati nei rispettivi paesi“La nave crociera Mv Hondius con il focolaio di hantavirus attraccherà sabato all’isola di Tenerife nel porto di Granadilla de Abona e i passeggeri... Focolaio di Hantavirus sulla nave, parte la caccia ai contatti dei passeggeriMentre la cronaca internazionale seguiva il dramma della MV Hondius, il Ministero della Salute argentino pubblicava il Bollettino Epidemiologico...