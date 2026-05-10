La musica unisce successo per la passeggiata musicale del Conservatorio
Una passeggiata musicale organizzata dal Conservatorio ha coinvolto diverse zone della città, trasformando strade, sagrati e giardini in un palcoscenico a cielo aperto. Le performance hanno attirato un pubblico vario che ha seguito le esibizioni lungo il percorso, creando un’atmosfera di condivisione tra i partecipanti. L’evento ha visto protagonisti musicisti di diverse età e livelli, portando la musica fuori dai consueti spazi di studio.
Le note hanno attraversato il cuore di Piacenza trasformando strade, sagrati e giardini in un unico grande palcoscenico a cielo aperto. Con “Passeggiata Musicale – On the Road”, il Conservatorio Nicolini ha regalato alla città un pomeriggio di musica diffusa e partecipazione, capace di unire.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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