La musica unisce successo per la passeggiata musicale del Conservatorio

Una passeggiata musicale organizzata dal Conservatorio ha coinvolto diverse zone della città, trasformando strade, sagrati e giardini in un palcoscenico a cielo aperto. Le performance hanno attirato un pubblico vario che ha seguito le esibizioni lungo il percorso, creando un’atmosfera di condivisione tra i partecipanti. L’evento ha visto protagonisti musicisti di diverse età e livelli, portando la musica fuori dai consueti spazi di studio.

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