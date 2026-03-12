Conservatorio Nicola Sala donata la collezione musicale del primo presidente

Le figlie del professor Antonio Pietrantonio hanno consegnato libri e dischi al Conservatorio “Nicola Sala”. La collezione musicale del primo presidente è stata donata all'istituzione, arricchendo così il patrimonio culturale. La consegna si è svolta in un evento ufficiale presso l'edificio, coinvolgendo rappresentanti dell'istituto e familiari del docente. Il materiale donato comprende vari volumi e registrazioni legate alla storia musicale.

Il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento accoglie con gratitudine una significativa donazione culturale: una preziosa collezione di libri e dischi di argomento musicale appartenuti al prof. Antonio Pietrantonio, primo Presidente dell’Istituzione, scomparso il 3 luglio 2025. Il materiale sarà catalogato e integrato nel patrimonio della Biblioteca del Conservatorio, diventando uno strumento di studio e di ricerca a disposizione della comunità accademica. «Questa donazione rappresenta un gesto di grande sensibilità culturale e affettiva – dichiara il Direttore M° Giuseppe Ilario –. Il patrimonio librario e discografico del professor Pietrantonio arricchirà la nostra Biblioteca e continuerà a trasmettere alle nuove generazioni la sua passione per la musica e per questa istituzione. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Conservatorio “Nicola Sala”, donata la collezione musicale del primo presidente Articoli correlati Conservatorio – Storico protocollo d’intesa tra il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento e il Festival Puccini di Torre del LagoTempo di lettura: 3 minuti È stato sottoscritto uno storico protocollo d’intesa tra il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento,... Donazione storica: la collezione del primo presidenteIl Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala di Benevento accoglie con gratitudine una significativa donazione culturale: una preziosa collezione... Contenuti e approfondimenti su Nicola Sala Argomenti discussi: ‘Volevo essere strano’: a Benevento la prima nazionale del nuovo libro di Donato Zoppo. Il Conservatorio Nicola Sala riceve la collezione musicale del primo presidente Antonio PietrantonioIl Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala di Benevento accoglie con gratitudine una significativa donazione culturale: una preziosa collezione di libri e dischi di argomento musicale ... ntr24.tv Donata al Conservatorio Sala, la collezione del suo primo presidente PietrantonioLibri e dischi alla biblioteca dell'istituto ... msn.com