Musica on the road | in città arriva la passeggiata musicale del Conservatorio
La musica si mette in cammino e accompagna il pubblico alla scoperta della città. Sabato 9 maggio, il Conservatorio Nicolini invita cittadini e visitatori a vivere Passeggiata Musicale – On the Road, un evento inserito nella rassegna Una Stagione su Misura a cura di Patrizia Bernelich, che.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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