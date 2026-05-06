Musica on the road | in città arriva la passeggiata musicale del Conservatorio

Da ilpiacenza.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La musica si mette in cammino e accompagna il pubblico alla scoperta della città. Sabato 9 maggio, il Conservatorio Nicolini invita cittadini e visitatori a vivere Passeggiata Musicale – On the Road, un evento inserito nella rassegna Una Stagione su Misura a cura di Patrizia Bernelich, che.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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