Come ti vorrei! Piazza don Minzoni i bambini la vogliono piena di fiori e verde

Nella piazza don Minzoni, i bambini desiderano un ambiente ricco di fiori e verde, con fontane, aiuole fiorite e spazi dedicati al gioco all’aperto. L’obiettivo è creare un luogo dove divertirsi, trascorrere del tempo in sicurezza e godere di un ambiente curato e accogliente. La richiesta si concentra sulla riqualificazione dello spazio pubblico, rendendolo più vivibile per le famiglie e i più piccoli.

Divertirsi, giocare all’aria aperta in un ambiente green e, perchè no, bello da vedersi. Fontane, aiuole fiorite e spazi dove trascorrere del tempo libero in sicurezza. Idea dopo idea, sopralluogo dopo sopralluogo, le proposte per la piazza di domani sono arrivate dritte dalla fantasia dei piccini. E’ al rush finale l’avventura di "Come ti vorrei! Sogni, desideri e idee delle bambine e dei bambini per una nuova piazza Don Minzoni ", il progetto con cui il Comune di Empoli ha deciso di ripensare la piazza della stazione partendo dallo sguardo dei più piccoli. Dieci le classi quinte delle scuole primarie di Empoli protagoniste del progetto (a cui si aggiungono una classe dell’Istituto Calasanzio e una del Conservatorio Santissima Annunziata).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Come ti vorrei!". Piazza don Minzoni i bambini la vogliono piena di fiori e verde Notizie correlate Ecco “Come ti vorrei!“. Piazza Don Minzoni. Fiori e alberi dei pensieri per renderla più vivibileProseguono all’insegna delle idee e della creatività i sopralluoghi dei baby architetti in piazza Don Minzoni. Leggi anche: “Come ti vorrei!“. Piazza Don Minzoni tra ecosostenibilità, cultura e sicurezza Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Come ti vorrei!. Piazza Don Minzoni i bambini l’immaginano piena di verde e giochi; Come ti vorrei!. Piazza don Minzoni i bambini la vogliono piena di fiori e verde; Potevo farlo anch’io: una mostra itinerante tra le strade di Tuturano; Livith adotta una rotonda: al centro un’opera d’arte. Come ti vorrei!. Piazza Don Minzoni i bambini l’immaginano piena di verde e giochiI giovanissimi studenti della V A della primaria Leonardo Da Vinci hanno rappresentato soluzioni che privilegiano spazi green e dedicati al divertimento e al relax per vivere al top l’area davanti all ... lanazione.it Come ti vorrei!. La piazza ripensata . Giochi, tanto verde e un occhio alla sicurezzaIl quartiere della stazione ridisegnato dalla fantasia e dai desideri della quinta B della G.Bosco di Ponte a Elsa. Ecco tutte le proposte. lanazione.it In piazza Duomo a Milano la manifestazione dei partiti sovranisti europei organizzata dalla Lega - facebook.com facebook Una giornata meravigliosa, un corteo stupendo, una piazza pienissima di persone. A sinistra dopo aver cercato di vietare la manifestazione ora passano direttamente alle menzogne per evitare di ammettere che hanno sbagliato tutto. Siamo orgogliosi di quest x.com