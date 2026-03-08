Come ti vorrei! Piazza Don Minzoni tra ecosostenibilità cultura e sicurezza

A Empoli, il Comune ha avviato un nuovo progetto che coinvolge dieci classi delle scuole primarie, puntando su temi come ecosostenibilità, cultura e sicurezza. La piazza Don Minzoni diventa il teatro di iniziative e attività pensate per stimolare la creatività dei bambini e promuovere un approccio più consapevole verso l’ambiente e la comunità locale. Il progetto si sviluppa attraverso diverse idee e attività pratiche.

Altra classe, altre idee, nuovo progetto. Prosegue a colpi di creatività la sfida lanciata dal Comune di Empoli ai bambini di dieci classi delle scuole primarie della città. Con il progetto "Come ti vorrei! Sogni, desideri e idee delle bambine e dei bambini per una nuova piazza Don Minzoni", stavolta è la 5° della Carlo Rovini della frazione di Cascine a immaginare uno spazio nuovo che colleghi la stazione e via Roma. Una tenda da gioco, un castello, alberi, panchine e tanti amici animali a scorrazzare in libertà: è il progetto presentato nel primo disegno da Benedetta Corradini, Amelia Parri, Alice Montali, Mara Vannuzzi e Adele Burchietti.