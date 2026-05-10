La mia prima cucciolata | il libro di Enrica Ferricelli sul mondo del randagismo e del volontariato

Da salernotoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo libro scritto dall’avvocato dell’Oipa nel Vallo di Diano affronta il tema del randagismo e del volontariato. Il titolo è “La mia prima cucciolata – Da una passione a una missione di vita” e racconta in modo diretto le esperienze legate alla cura dei cani abbandonati. L’opera si concentra sulle vicende personali e sulle attività svolte da chi si dedica a queste cause.

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"La mia prima cucciolata – Da una passione a una missione di vita": questo il titolo del testo scritto da Enrica Ferricelli, avvocato dell'Oipa del Vallo di Diano. E' già acquistabile la versione digitale del libro che tratta della nascita della sezione locale dell'associazione animalista e che.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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