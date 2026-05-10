La mia prima cucciolata | il libro di Enrica Ferricelli sul mondo del randagismo e del volontariato

Un nuovo libro scritto dall’avvocato dell’Oipa nel Vallo di Diano affronta il tema del randagismo e del volontariato. Il titolo è “La mia prima cucciolata – Da una passione a una missione di vita” e racconta in modo diretto le esperienze legate alla cura dei cani abbandonati. L’opera si concentra sulle vicende personali e sulle attività svolte da chi si dedica a queste cause.

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