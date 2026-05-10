È morta Enrica Cervia, figura nota nel borgo per il suo impegno nel volontariato. Era considerata il cuore della comunità e, pur non avendo porte da aprire, aveva le chiavi simboliche del paese. Con il gruppo di amici più stretti, si dedicava a mantenere vive le tradizioni locali e a promuovere l’ospitalità. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il tessuto sociale del luogo.

Aveva le chiavi del borgo anche se con lei non c’erano porte da aprire. Enrica Cervia era l’anima di Nicola e insieme al gruppetto storico dei “fedelissimi“ teneva accesa la luce sulle tradizioni e dell’ospitalità. Era una Ragazza del borgo, come il gruppo da lei presieduto nato proprio per dare vita all’insieme di abitazioni dalle quali si domina la Valle. Ieri erano in tanti a salutare Enrica nel suo ultimo viaggio stringendosi con affetto al marito Enrico Franchi ex dipendente del Comune di Luni, alla figlia Rachele e a tanti amici che ne hanno pianto l’improvvisa scomparsa all’età di 69 anni. Curava l’organizzazione degli eventi estivi, le iniziative del periodo natalizio e i tanti momenti necessari per tenere saldo il principio della comunità.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio alla ragazza del borgo. Si è spenta Enrica Cervia simbolo del volontariato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Addio a Enrica Bonaccorti, si è spenta la signora della televisione italianaIl mondo dello spettacolo e della cultura italiana si trova oggi ad affrontare un lutto profondo e improvviso.

Enrica Bonaccorti è morta: addio alla conduttrice e autrice televisiva simbolo della TV italianaÈ morta Enrica Bonaccorti, storica conduttrice televisiva, autrice e paroliera che per decenni ha rappresentato uno dei volti più noti dello...