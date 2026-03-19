Dua Lipa è la nuova Global Ambassador di Nespresso
Nespresso ha annunciato l'ingaggio di Dua Lipa come nuova Global Brand Ambassador. La cantante sarà il volto di una campagna pubblicitaria mondiale che coinvolgerà diverse piattaforme e mezzi di comunicazione. La collaborazione segna l'inizio di una fase creativa in cui musica, innovazione e stile si incontrano sotto il nome del marchio. La campagna sarà lanciata nei prossimi mesi.
Nespresso annuncia Dua Lipa come nuova Global Brand Ambassador: al via una nuova era creativa tra cultura, innovazione e una campagna mondiale in arrivo. MILANO – Nespresso apre un nuovo capitolo della propria storia e lo fa con un volto che parla al mondo intero: Dua Lipa. La popstar internazionale diventa infatti Global Brand Ambassador, segnando l’inizio di una fase che punta su creatività, cultura e un modo di vivere il caffè sempre più audace e contemporaneo. Dua Lipa, icona globale del pop e trendsetter riconosciuta, incarna perfettamente i valori che Nespresso vuole raccontare oggi: curiosità, sperimentazione, apertura verso nuovi linguaggi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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