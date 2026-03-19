Nespresso ha annunciato l'ingaggio di Dua Lipa come nuova Global Brand Ambassador. La cantante sarà il volto di una campagna pubblicitaria mondiale che coinvolgerà diverse piattaforme e mezzi di comunicazione. La collaborazione segna l'inizio di una fase creativa in cui musica, innovazione e stile si incontrano sotto il nome del marchio. La campagna sarà lanciata nei prossimi mesi.

Nespresso annuncia Dua Lipa come nuova Global Brand Ambassador: al via una nuova era creativa tra cultura, innovazione e una campagna mondiale in arrivo. MILANO – Nespresso apre un nuovo capitolo della propria storia e lo fa con un volto che parla al mondo intero: Dua Lipa. La popstar internazionale diventa infatti Global Brand Ambassador, segnando l’inizio di una fase che punta su creatività, cultura e un modo di vivere il caffè sempre più audace e contemporaneo. Dua Lipa, icona globale del pop e trendsetter riconosciuta, incarna perfettamente i valori che Nespresso vuole raccontare oggi: curiosità, sperimentazione, apertura verso nuovi linguaggi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Dua Lipa è la nuova Global Ambassador di Nespresso

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