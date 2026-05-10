La metà dei contenuti d’odio online in Italia è diretta contro le donne

In Italia, circa il 50% dei contenuti d’odio diffusi online sono rivolti contro le donne. Questa situazione mette in discussione la libertà di espressione femminile e la loro sicurezza sui social e su internet. I messaggi di odio si manifestano attraverso insulti, minacce e commenti discriminatori, creando un ambiente sempre più ostile e pericoloso per le donne che usano le piattaforme digitali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui