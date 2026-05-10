La metà dei contenuti d’odio online in Italia è diretta contro le donne
In Italia, circa il 50% dei contenuti d’odio diffusi online sono rivolti contro le donne. Questa situazione mette in discussione la libertà di espressione femminile e la loro sicurezza sui social e su internet. I messaggi di odio si manifestano attraverso insulti, minacce e commenti discriminatori, creando un ambiente sempre più ostile e pericoloso per le donne che usano le piattaforme digitali.
L’ odio online rappresenta oggi una delle minacce più insidiose alla libertà di espressione delle donne e alla loro sicurezza. Non si tratta soltanto di episodi isolati di aggressività verbale, ma di un fenomeno strutturale che incide profondamente sulla partecipazione femminile al dibattito pubblico digitale. Attiviste per i diritti umani, femministe, giornaliste, politiche e anche semplici utenti vengono frequentemente bersagliate da attacchi, ingiurie a sfondo sessuale, che mirano a delegittimarle, minacciarle, ridurle al silenzio o scoraggiarne l’impegno. Il risultato è un clima ostile che spinge molte donne all’autocensura o alla riduzione della propria presenza online, limitando di fatto un diritto fondamentale: quello di manifestare liberamente il proprio pensiero.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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