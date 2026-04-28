Roma capitale dell' odio online | record per antisemitismo e contenuti prodotti da donne I dati

Roma si conferma come la città italiana con il più alto numero di contenuti d’odio online. Secondo i dati raccolti, si registrano numerosi episodi di misoginia, antisemitismo e islamofobia diffusi sui social e su altre piattaforme digitali. In particolare, si segnala un incremento di contenuti prodotti da utenti di sesso femminile, contribuendo a un quadro di crescente intolleranza e discriminazione in rete.

Misoginia, antisemitismo, islamofobia: Roma è la città italiana con il più alto tasso di discorsi d’odio online. Mentre, a livello regionale, il Lazio è il primo centro di propagazione di contenuti ostili che diventano virali. Nonché la Regione in cui è più alta la percentuale di donne autrici di.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: L'odio non si ferma, i dati sull'antisemitismo: 605 casi segnalati nel 2025 Shein sotto accusa Ue: indagine su sicurezza prodotti e tutela minori online. Rischio contenuti illegali.L'Unione Europea ha aperto un'indagine sulla piattaforma di fast fashion Shein, sospettando la vendita di prodotti non conformi alle normative... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Mattarella ricorda Francesco su L'Osservatore Romano; Roma, uomo aggredito in strada: indossava una kippah ebraica, indaga la polizia; Elon Musk ha donato un milione di euro per il patrimonio archeologico di Roma; Il peggiore 25 aprile (di F. Olivo). Roma, uomo con la kippah aggredito nel quartiere Marconi: Odio antiebraico preoccupanteUn episodio ancora tutto da chiarire, ma che riaccende immediatamente il dibattito pubblico. A Roma, nel quartiere Marconi, un uomo che indossava la ... iltempo.it Aggressione antisemita a Roma, picchiato perché indossava la kippahUn uomo colpito da più persone nella Capitale mentre passeggiava; verifiche in corso per chiarire dinamica e responsabilità n uomo è stato aggredito nel pomeriggio di ieri mentre passeggiava in strada ... terzobinario.it Il Sole 24 ORE. . Stanca delle scritte che imbrattavano la città di Roma, nel 2009 Rebecca Spitzmiller, professoressa americana da anni residente nella Capitale, ha cominciato a pulire le strade. Nel giro di poco tempo altri cittadini si uniscono a lei e nasce Ret - facebook.com facebook Riparte Informa Energia, un progetto di @Roma Capitale che aiuta le persone a capire come consumare meglio, spendere meno e conoscere gli strumenti disponibili per affrontare il peso crescente dei costi energetici. Dopo il successo della prima edizione, il x.com