A Brescia, circa la metà delle vittime di femminicidio in Lombardia sono orfane di madri uccise. La violenza contro le donne resta un fenomeno difficile da quantificare, con molte vittime che rimangono invisibili e senza dati certi. La situazione richiede attenzione, ma ancora oggi risulta complicato conoscere il numero esatto di donne coinvolte e di minori che ne subiscono le conseguenze.

Vittime invisibili, tanto che ancora si fatica anche solo a sapere quanti e quante sono. Un primo punto sugli orfani dei femminicidi, figli e figlie di donne uccise da maltrattanti (per lo più partner ed ex partner) è stato messo da Telefono Donna Italia, che ha istituito l’ Osservatorio Nazionale Indipendente sugli Orfani Speciali, dedicato a monitorare e sostenere gli orfani speciali, figlie e figli delle vittime di femminicidio. In questa drammatica conta, Brescia si distingue con ben 22 “orfani speciali“, sui 41 di tutta la Lombardia, rilevati tra il 2018 ed il 2022. A livello nazionale, per gli stessi anni, parliamo di 171 figli e figlie di vittime di femminicidio, di cui il 12% sono nel Bresciano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La violenza contro le donne. Gli orfani di mamme uccise. A Brescia la metà dei lombardi

