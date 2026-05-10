La Marcia della Pace dall’Umbria a Torino | percorso di 5 km il corteo attraversa la città

Una marcia di 5 chilometri collega Perugia a Torino, attraversando diverse strade cittadine. L’evento si svolge in concomitanza con il Salone Internazionale del Libro, che quest’anno vede l’Umbria come regione ospite della sua 38esima edizione. Il corteo, partito in giornata, si è snodato tra le vie della città, coinvolgendo partecipanti di varie età e provenienze. La marcia ha attirato l’attenzione di pubblico e media presenti alla manifestazione.

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