La Marcia della Pace dall’Umbria a Torino | percorso di 5 km il corteo attraversa la città
Una marcia di 5 chilometri collega Perugia a Torino, attraversando diverse strade cittadine. L’evento si svolge in concomitanza con il Salone Internazionale del Libro, che quest’anno vede l’Umbria come regione ospite della sua 38esima edizione. Il corteo, partito in giornata, si è snodato tra le vie della città, coinvolgendo partecipanti di varie età e provenienze. La marcia ha attirato l’attenzione di pubblico e media presenti alla manifestazione.
La storica Marcia per la Pace Perugia-Assisi arriva a Torino in occasione del Salone Internazionale del Libro, che vede l’Umbria Regione ospite della 38esima edizione. La “Marcia della Pace: dall’Umbria a Torino, per una cultura della nonviolenza”, si svolgerà domenica 17 maggio, con partenza.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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