Marcia per la pace il centro si riempie Un corteo di riflessione e impegno civile

Nel centro storico di Arezzo si è svolta una marcia per la pace che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini. Il corteo, partito da una piazza centrale, si è mosso attraverso vie e piazze del centro, portando con sé bandiere e cartelli. L’evento ha coinvolto persone di diverse età, tutte unite dall’obiettivo di promuovere un messaggio di speranza e solidarietà.

AREZZO Le strade e le piazze del centro storico di Arezzo tornano a riempirsi di colori e messaggi di pace. Sabato, con partenza alle 18 da piazza San Jacopo, è in programma la terza edizione di Arezzo Marcia per la Pace, promossa dalla Rete Aretina Pace e Disarmo, che vedrà associazioni, movimenti e cittadini camminare insieme fino alla cattedrale. "Se vuoi la pace, prepara la pace" è il tema scelto per un evento che si propone come un momento di riflessione, testimonianza e impegno civile, in un contesto internazionale segnato da conflitti ancora aperti e da una crescente corsa al riarmo. Alla marcia aderirà anche il vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro Andrea Migliavacca, a sottolineare il valore universale dell’iniziativa, aperta alla partecipazione di persone di ogni età. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Marcia per la pace, il centro si riempie. Un corteo di riflessione e impegno civile Il primo gennaio c'è la Marcia della pace a Cesena: il corteo si snoderà per le vie del centroGiovedì primo gennaio 2026 si celebrano la 59esima giornata mondiale della Pace e la solennità di Maria Santissima, Madre di Dio. Corteo in centro, la seconda Marcia per la Pace richiama quasi duemila modenesiDopo il primo evento realizzato esattamente un anno fa, i modenesi sono tornati a manifestare per la pace in occasione del 1 gennaio, data simbolica... Contenuti utili per approfondire Marcia per la pace il centro si riempie... Temi più discussi: Città di Castellanza : Quarta Piccola Marcia per la Pace; 27 febbraio Giornata della Cura; Marcia per la pace, il centro si riempie. Un corteo di riflessione e impegno civile; Liceo Novello, in seicento per la pace. Se vuoi la pace, prepara la pace: torna la Marcia per la Pace ad ArezzoLa terza edizione dell’evento sarà sabato 7 marzo, con partenza alle 18.00 da piazza San Jacopo. L’iniziativa, promossa dalla Rete Aretina Pace e Disarmo, unirà associazioni, movimenti e cittadini ... arezzonotizie.it Bambini e ragazzi in marcia a Milano per testimoniare che la pace è possibileBambini, ragazzi , adulti, legati al mondi dello scoutismo Agesci, ma anche cittadini comuni si sono ritrovati domenica 22 febbraio a Milano a marciare insieme fino al Giardino dei giusti, il luogo de ... famigliacristiana.it Domattina una marcia silenziosa a #Taranto per Loris Costantino, precipitato da una impalcatura mentre lavorava nel siderurgico. Intanto, arrivano le prime novità giudiziarie #exILVA facebook Senza dimenticare la sempre presente “cornice marcia”, che ho finalmente - con mio colpevolissimo ritardo - capito cosa è. x.com