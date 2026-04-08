Tra storia e sostenibilità in Brianza torna la Corsa dei Campanili | come partecipare

Domenica 19 aprile si terrà a Vimercate la nona edizione della Corsa dei Campanili, manifestazione podistica non competitiva. La corsa ha visto oltre 4.000 partecipanti nell’edizione precedente e rappresenta uno degli eventi più partecipati della zona. La giornata coinvolge diverse persone che si cimentano su percorsi collegati ai campanili della zona, unendo aspetti storici e di sostenibilità. La città si prepara ad accogliere gli atleti e gli appassionati di corsa.

Gradito ritorno in Brianza per la Corsa dei Campanili. Dopo gli oltre 4mila partecipanti dell’edizione 2025, domenica 19 aprile la città di Vimercate ospiterà la 9° edizione della manifestazione podistica non competitiva ormai diventata uno degli appuntamenti più partecipati del territorio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Aprile brianza... Piccola pozza nel giardino, tortora merlo e nel finale una cinciallegra o cinciarella....vascetta usata moltissimo anche da gazze, corvi, ed altre specie - facebook.com facebook

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