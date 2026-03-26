In Brianza sfila la grande marcia contro la guerra
Il 24 maggio in Brianza si terrà una manifestazione contro la guerra, organizzata in concomitanza con l’Italian Raid Commando, una grande esercitazione militare che coinvolge forze italiane e straniere tra Monza e le aree di Monza e Lecce. La marcia si svolgerà nello stesso giorno dell’esercitazione e coinvolgerà diversi partecipanti che si oppongono alle attività militari in corso nella regione.
La grande manifestazione per dire no al riarmo e per chiedere al Govenro investimenti su salute, istruzione e servizi sociali Il 24 maggio la Brianza sfilerà contro la guerra. In concomitanza con l’Italian Raid Commando (la grande esercitazione che richiama militari dall’Italia e dall’estero) che si svolgerà tra Monza e la Brianza monzese e lecchese ci sarà anche una grande marcia per la pace. Un evento durante il quale verrà lanciata la campagna permanente contro la guerra, il riarmo, la militarizzazione del territorio e delle scuole. “Stop al riarmo - si legge sul manifesto che annuncia la marcia della pace -. Si investa in salute, ambiente, istruzione, servizi sociali, sviluppo e prevenzione della violenza”. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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