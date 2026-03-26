Il 24 maggio in Brianza si terrà una manifestazione contro la guerra, organizzata in concomitanza con l’Italian Raid Commando, una grande esercitazione militare che coinvolge forze italiane e straniere tra Monza e le aree di Monza e Lecce. La marcia si svolgerà nello stesso giorno dell’esercitazione e coinvolgerà diversi partecipanti che si oppongono alle attività militari in corso nella regione.

La grande manifestazione per dire no al riarmo e per chiedere al Govenro investimenti su salute, istruzione e servizi sociali Il 24 maggio la Brianza sfilerà contro la guerra. In concomitanza con l’Italian Raid Commando (la grande esercitazione che richiama militari dall’Italia e dall’estero) che si svolgerà tra Monza e la Brianza monzese e lecchese ci sarà anche una grande marcia per la pace. Un evento durante il quale verrà lanciata la campagna permanente contro la guerra, il riarmo, la militarizzazione del territorio e delle scuole. “Stop al riarmo - si legge sul manifesto che annuncia la marcia della pace -. Si investa in salute, ambiente, istruzione, servizi sociali, sviluppo e prevenzione della violenza”. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - In Brianza sfila la grande marcia contro la guerra

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