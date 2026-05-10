La maglia numero 10 nel calcio è da sempre simbolo di talento e leadership, anche se il suo significato varia a seconda delle squadre e dei giocatori che l’hanno indossata. A Napoli, questa maglia è indissolubilmente legata a Diego Armando Maradona, ma in generale rappresenta un ruolo speciale in campo. Il libro “N come numeri 10 da Antognoni a Zola” analizza il fascino e l’importanza di questa maglia attraverso diversi esempi di giocatori.

Lorenzo Mariani ad e dg di Leonardo. Gian Piero Cutillo condirettore generale Giornalismo napoletano in lutto per la morte di Riccardo Siano. Fico: Un reporter sempre in prima linea Serie A, Davis accusa Dossena di razzismo: “Mi ha chiamato scimmia”. La replica: “Non è vero” Altrimenti Antognoni non sarebbe entrato in questa galleria, visto che a livello di club ha vinto solo una Coppa Italia, ma la sua classe e la sua parabola umana lo rendono calcisticamente immortale. Ancora, ciò che colpisce è la capacità degli autori di cogliere spesso l’aspetto più intimo del campione, riportandoci talvolta ad un calcio che non esiste più, ma senza malinconia, semplicemente ricordando l’uomo prima che il campione.🔗 Leggi su Ildenaro.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La Magia del Numero 10…

Notizie correlate

Yildiz, la crescita del numero 10 della Juve è inarrestabile: la valutazione del CIES è incredibile. Tutti i dettaglidi Redazione JuventusNews24Yildiz, ormai il turco è uno fra i più forti al mondo e la conferma arriva anche dalla valutazione del Cies.

Comicon, John C. McGinley arriva con la maglia numero 10 del Napoli per incontrare i fan | VIDEOMaglia numero 10 del Napoli addosso e ingresso che strappa subito un applauso: John C.