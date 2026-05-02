Comicon John C McGinley arriva con la maglia numero 10 del Napoli per incontrare i fan | VIDEO

Durante la giornata di Comicon Napoli, l’attore John C. McGinley è salito sul palco dell’Auditorium del Teatro Mediterraneo indossando la maglia numero 10 del Napoli. Il suo arrivo ha suscitato un applauso tra i fan presenti, che hanno assistito alla sua partecipazione all’evento. Il momento è stato ripreso in un video che ha fatto il giro dei social network.

Maglia numero 10 del Napoli addosso e ingresso che strappa subito un applauso: John C. McGinley si presenta così sul palco dell’Auditorium del Teatro Mediterraneo, nel cuore di Comicon Napoli.Ad accoglierlo, tra sorrisi e complicità, anche il suo storico doppiatore italiano di Scrubs, Angelo.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate COMICON Napoli, John C. McGinley arriva con la maglia numero 10 del Napoli per incontrare i fan| VIDEOMaglia numero 10 del Napoli addosso e ingresso che strappa subito un applauso: John C. COMICON Napoli, arriva il Dr. Cox di Scrubs: John C. McGinley incontra i fanC’è un volto che più di altri ha segnato una generazione di spettatori tra sarcasmo e battute taglienti: quello di John C. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: COMICON Napoli - Il programma di domani sabato 2 maggio: è il giorno di John C. McGinley; Comicon, una star di Scrubs l'ospite d'onore del terzo giorno; Comicon Napoli 2026, il programma della sezione cinema e tv: tutti gli ospiti e gli appuntamenti; COMICON Napoli 2026 (30 aprile – 3 maggio) | Da Leo Ortolani a John McGinley. Comicon 2026, l'attore John C. McGinley si presenta sul palco con la maglia del NapoliIl 2 maggio 2026, nel terzo giorno del Comicon di Napoli 2026, John C. McGinley si è reso protagonista di uno degli eventi più simpatici della fiera. Durante ... ilmattino.it Comicon, John C. McGinley arriva con la maglia numero 10 del Napoli per incontrare i fan | VIDEODal ritorno di Scrubs dopo 16 anni al nuovo ruolo costruito su sé stesso in Rooster, intervista all’attore che si racconta tra carriera e vita privata ... napolitoday.it Coltelli in vendita tra gli stand, gli organizzatori del Comicon li fanno rimuovere - facebook.com facebook Sono finalmente disponibili gli orari e i dettagli dei & di COMICON! Preparate la vostra strategia d’attacco correte al sitoo sulla nostra COMICON APP, per scoprire tutti i luoghi e le modalità! x.com