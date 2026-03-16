Il numero 10 della Juventus, Yildiz, sta raccogliendo sempre più riconoscimenti a livello internazionale. La sua crescita si riflette anche nella valutazione del CIES, che ha raggiunto cifre notevoli. La sua presenza in campo e le prestazioni sul terreno di gioco continuano a catturare l’attenzione di addetti ai lavori e tifosi. La sua evoluzione è ormai sotto gli occhi di tutti.

Yildiz, ormai il turco è uno fra i più forti al mondo e la conferma arriva anche dalla valutazione del Cies. Ecco quanto costerebbe. Il cammino di crescita di Kenan Yildiz sta assumendo i contorni di una vera e propria ascesa verso l’Olimpo del calcio mondiale. La recente sfida contro l’Udinese non è stata una partita qualunque per il giovane talento turco, ma un incrocio del destino che profuma di storia. Proprio al Bluenergy Stadium, nell’estate del 2023, il ragazzo faceva il suo esordio assoluto in Serie A; oggi, su quello stesso prato, l a stella di Yildiz brilla con una luce accecante che trascina l’intera Juventus. Il momento clou della serata è arrivato con l’assist decisivo per il gol di Boga. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz, la crescita del numero 10 della Juve è inarrestabile: la valutazione del CIES è incredibile. Tutti i dettagli

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